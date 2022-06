Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio disastroso a causa di un'azienda di QA?

Quando Cyberpunk 2077 è stato lanciato, si sosteneva che il controllo qualità semplicemente non aveva colto tutti i bug che i giocatori riscontravano nel gioco.

All'epoca sembrava decisamente strano, vista l'entità e la portata dei bug, ma a quanto pare potrebbe esserci del vero e si tratta di una storia potenzialmente incredibile.

Un documento di 72 pagine è stato inviato da un informatore allo YouTuber Upper Echelon Gamers, che in passato ha riferito dei problemi di Cyberpunk. Il documento si concentra su Quantic Labs, una società di QA che ha svolto un gran numero di test su Cyberpunk 2077.

A quanto pare, Quantic Lab avrebbe ingrandito le dimensioni del suo team che lavorava a Cyberpunk 2077 per mantenere il contratto. L'azienda avrebbe dichiarato che il team era composto da personale senior, ma si trattava invece di giovani con meno di sei mesi di esperienza in campo QA. Quantic Lab avrebbe avuto una quota giornaliera di bug da segnalare senza criteri di priorità, il che portava CDPR a ricevere migliaia di segnalazioni di bug relativamente inutili da parte dei tester, che portavano via molto tempo e facevano sì che i problemi più gravi del gioco non venissero individuati o non venissero considerati prioritari.

Se quanto emerso si rivelerà vero, potrebbe essere almeno una spiegazione parziale per quello che è successo con Cyberpunk al lancio.

Fonte: Forbes