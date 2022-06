Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio 'disastroso' a causa di un'azienda QA? Arriva la risposta di Quantic Lab

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato piuttosto problematico, come ormai saprete, e la storia dietro all'uscita del titolo di CDPR continua a svilupparsi ancora oggi, dato che la scorsa settimana un informatore avrebbe passato informazioni ad Upper Echelon Gaming sostenendo che Quantic Lab, uno studio di QA di CDPR, è stato tra le cause dei disastrosi problemi al lancio del gioco.

Nel documento di 72 pagine che è stato inviato, l'informatore ha sottolineato che Quantic Lab avrebbe mentito sull'età e sulle dimensioni del team e che un "tetto massimo" di segnalazioni di bug, senza criteri di priorità, avrebbe fatto sì che venissero risolti migliaia di problemi meno importanti, sottraendo tempo a quelli più importanti ancora presenti nel gioco.

Ora, il CEO di Quantic Lab, Stefan Seicarescu, ha fornito una risposta a Forbes:

"In merito all'articolo pubblicato su Forbes il 26 giugno, Quantic Lab desidera chiarire quanto segue:"

"Il video pubblicato sui social media, come menzionato nel vostro articolo, inizia con affermazioni errate sulla storia di Quantic Lab. Sembra che ci sia una mancanza di comprensione del processo di test di un gioco prima del suo lancio sul mercato."

"Quantic Lab è stata fondata nel 2006 con un team di dodici persone, completamente focalizzato sulla Quality Assurance, e da allora è cresciuta fino a diventare un'azienda leader nel settore QA con oltre 60 clienti attivi e più di 400 dipendenti in 3 sedi in Romania. Quantic Lab supporta più di 200 progetti all'anno di diversi editori leader a livello mondiale e continua a mantenere un approccio che mette la qualità al primo posto in tutto il lavoro che intraprendiamo."

"Tutti gli accordi con i nostri clienti sono riservati, ma in generale gli editori globali lavorano con diverse società di outsourcing QA, non dipendendo esclusivamente da una. La direzione del progetto viene concordata e adattata di conseguenza in base ai requisiti in tempo reale con i nostri clienti."

"Quantic Lab si sforza sempre di lavorare con trasparenza e integrità con i nostri partner industriali."

Un altro thread dell'utente Twitter LegacyKillaHD fa notare che la colpa sarebbe del management di CDPR più che di Quantic Lab. L'utente ha anche affermato di aver parlato con alcune fonti di CD Projekt Red a questo proposito.

Nel complesso, il thread denota che il risultato finale ricade comunque sulla dirigenza, e afferma qualcosa di simile alla dichiarazione di Quantic Lab (in quanto i test di QA vengono eseguiti da più gruppi piuttosto che da uno solo). Anche se Quantic Lab non è esente da colpe, la causa principale del lancio problematico di Cyberpunk è da ritrovare nella dirigenza di CDPR, che ha deciso di lanciare il titolo nonostante non fosse in perfette condizioni.

Fonte: Wccftech.