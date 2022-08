Cyberpunk 2077 ha una mod che aggiunge una nuova area da esplorare

Ci vorrà un po' di tempo prima che i giocatori dimentichino l'esperienza del lancio di Cyberpunk 2077. Il gioco di ruolo di CD Projekt Red è stato oggetto di pesanti critiche a causa del suo lancio problematico. Tuttavia, ci sono state altre lamentele dei fan nei confronti del gioco al momento della sua uscita, una delle quali riguardava la Night City di Cyberpunk 2077, che non era viva come avrebbe potuto essere a causa del fatto che molti edifici del gioco erano inaccessibili e non potevano essere esplorati.

A parte alcuni luoghi chiave, come la sede della Arasaka Corporation, non c'erano molti edifici che il giocatore poteva esplorare a suo piacimento. Un modder di Cyberpunk 2077 spera di cambiare questa situazione. Kratoes ha creato la mod Unofficial Content Patch per Cyberpunk 2077, che offre ai giocatori un nuovo spazio interno in cui aggirarsi. In particolare, la mod apre il negozio di riparazioni Red, White, and Used a Santo Domingo, che si trova a sud del fiume nella zona industriale di Night City.

Entrare nell'officina non è così semplice, in quanto il giocatore dovrà attraversare un vicolo laterale prima di accedere a un ascensore che gli garantirà l'ingresso. Una volta entrato nell'officina, il giocatore noterà che l'interno non è enorme, ma è ben fatto. I cavi sono sparsi sul pavimento e ci sono attrezzi, banchi da lavoro e molte altre cose che ci si aspetterebbe di trovare in un'officina futuristica. Inoltre, per chi volesse saccheggiare il negozio, c'è anche un potente fucile da cecchino da prendere.

Sebbene l'edificio sia ben realizzato da Kratoes, al momento non si può fare molto con esso. Non può diventare il quartier generale di un giocatore, ad esempio. Tuttavia, è interessante che un modder sia riuscito a entrare e modificare uno degli edifici di Cyberpunk 2077 per dargli un po' più di vita, aumentando l'immersività del gioco. Si spera che col tempo ci saranno altre revisioni di edifici in Cyberpunk 2077, per dare un po' più di vita a ogni luogo di Night City.

La comunità di modding di Cyberpunk 2077 è stata attiva sin dal lancio del gioco e, se inizialmente molti di questi modder hanno contribuito a far funzionare il gioco per il maggior numero possibile di giocatori, ora stanno creando alcune modifiche uniche.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.