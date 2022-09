Cyberpunk 2077 aggiungerà presto nuovi contenuti ispirati alla serie Edgerunners

Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio a dir poco problematico, ma CD Projekt RED si è impegnata a rendere il titolo sempre migliore. Dopo aver apportato numerose correzioni post-lancio e patch su larga scala, lo sviluppatore è ora concentrato sull'espansione del gioco e sembra che presto sapremo di più su cosa aspettarci.

Di recente, CD Projekt RED ha annunciato un episodio "speciale" di Night City Wire, in cui lo sviluppatore intende parlare di "cosa ci sarà in futuro" per Cyberpunk 2077, oltre che dell'imminente anime di Netflix Cyberpunk: Edgerunners.

È interessante notare che lo sviluppatore ha intenzione di condividere altre novità. Su Instagram, lo sviluppatore ha annunciato che dopo il già citato episodio di Night City Wire del 6 settembre, seguirà un livestream con la partecipazione di Miles Tost e Patrick Mills di CDPR.

Gli sviluppatori parleranno di "tutte le novità in arrivo in Cyberpunk 2077 con il prossimo aggiornamento". È interessante notare che questo include nuovi contenuti ispirati al già citato Cyberpunk: Edgerunners, tra cui nuove missioni, armi e feature.

Non è ancora chiaro se questi siano tutti i nuovi contenuti che CD Projekt RED ha intenzione di rivelare o se si aggiungeranno all'annuncio dell'imminente espansione. Per quanto riguarda quest'ultima, il lancio è previsto per il 2023.

Fonte: Gamingbolt.