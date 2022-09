Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è la prima grossa espansione della storia del colossal CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 è tornato a far parlare di sé grazie al nuovo Night City Wire, con grande focus ai nuovi contenuti dedicati all'anime Netflix e Studio Trigger Edgerunner (con quest annessa) e tutte le novità riguardo la patch 1.6, con riscrittura totale della polizia e degli scontri su veicolo.

Ma a sorpresa, si è parlato anche di futuro, di una nuova espansione narrativa che arriverà nel 2023, chimata in modo "kojimiano" Phantom Liberty. Il nuovo DLC vedrà la comparsa di nuovi personaggi e nuove zone di Night City, in cui si avrà a che fare con ciò che resta degli Stati Uniti.

Il piccolo teaser ci presenta già diverse novità, come nuove armi e appunto, nuove ambientazioni più un personaggio che sembra ricalcare Johnny Silverhand, probabilmente installato in un nuovo chip. A proposito di Johnny Silverhand, lo stesso Keanu Reeves ha confermato la sua partecipazione, in cui i Nuovi Stati Uniti d'America saranno evidentemente un brutto colpo per il co-protagonista.

L'espansione è prevista sono per console di nuova generazione, PC e Stadia.