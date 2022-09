Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vedrà il ritorno di Keanu Reeves

Keanu Reeves tornerà a vestire i panni di Johnny Silverhand nella prossima espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077.

L'espansione uscirà nel 2023 solo su Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Stadia, e non su console last-gen.

Sebbene i dettagli siano scarsi, il DLC si concentrerà su un distretto specifico di Night City e continuerà la storia di V con un nuovo cast e una nuova trama.

La notizia proviene dal livestream Edgerunners Special, dove sono stati forniti ulteriori dettagli sul gioco.

Un nuovo aggiornamento importante arriverà presto per il gioco e includerà una revisione del sistema della polizia e del sistema di combattimento dei veicoli, oltre a un nuovo gameplay per il combattimento in mischia, nuovi cyberware e altro ancora.

Questo sarà l'ultimo aggiornamento importante del gioco per le console last-gen, anche se aggiornamenti minori continueranno ad apportare miglioramenti tecnici.

Ieri è stato lanciato l'aggiornamento Edgerunners, che si ricollega all'omonima serie anime di Netflix.

Fonte: Eurogamer.net.