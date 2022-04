Cyberpunk 2077 riceverà la prima espansione nel 2023

Come parte del suo ultimo report sugli utili, CD Projekt ha confermato che l'espansione a pagamento precedentemente annunciata di Cyberpunk 2077 - che secondo lo sviluppatore fornirà una "nuova trama" - dovrebbe arrivare il prossimo anno e che altri DLC sono in sviluppo.

I dettagli sull'espansione della storia sono rimasti limitati in seguito alla decisione di CD Projekt di spostare il suo focus di sviluppo sulla correzione del gioco base in risposta al suo lancio disastroso alla fine del 2020. Lo sviluppatoree inizialmente, aveva intenzione di discutere i suoi piani per le espansioni prima dell'uscita del gioco, il che significa che ulteriori informazioni sono attese da tempo.

Oltre all'espansione a pagamento, Piotr Nielubowicz, vicepresidente e chief financial officer di CD Projekt, ha confermato, durante l'ultimo aggiornamento sugli utili che lo studio sta lavorando anche su "ulteriori DLC".

Nielubowicz ha aggiunto che lo studio crede "nel potenziale a lungo termine" di Cyberpunk 2077, che ora si dice abbia venduto più di 18 milioni di copie dal suo lancio alla fine del 2020.

Oltre a Cypberpunk, il report di CD Projekt ha anche offerto un aggiornamento sui progetti aggiuntivi su cui si sta lavorando in studio. Oltre a un nuovo gioco della serie The Witcher e alla versione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt, recentemente rinviata, lo sviluppatore ha confermato che sta lavorando anche a uno spin-off del suo gioco di carte Gwent e che sta lavorando su progetti non annunciati.

Fonte: Eurogamer.net.