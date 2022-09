Cyberpunk 2077 supera The Witcher 3 fra I giochi risorti di Steam

Cyberpunk 2077 è ricordato come uno dei giochi con il lancio più disastroso della storia. L’attesissimo titolo di CD Projekt Red fu rilasciato nel dicembre 2020 in condizioni davvero pietose, e poco dopo il lancio, costrinse l’azienda a risarcire i giocatori scontenti.

Nonostante questo, gli sviluppatori non si sono mai arresi e hanno continuato il loro duro lavoro di patching per portarlo in una condizione stabile, con l’aggiunta di supporto al ray-tracing, una modalità performance e nuove armi e veicoli per i giocatori della next-gen.

Attualmente Cyberpunk 2077 è in uno stato di grazia mai raggiunto prima, scalando nuovamente le classifiche di Steam e diventando uno dei giochi più famosi della piattaforma, dopo quasi due anni dal lancio. Il revival del gioco ha battuto il picco di giocatori raggiunto dall’altro titolo di punta di CD Projekt Red, The Witcher 3.

Secondo le statistiche di Steam infatti, il 24 settembre Cyberpunk 2077 ha raggiunto i 105.000 giocatori attivi, mentre quelli di The Witcher 3 si fermano a 103.329.

Fonte:Dexerto