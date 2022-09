Cyberpunk 2077 ha registrato un milione di giocatori al giorno questa settimana

Cyberpunk 2077 sembra aver riscosso un discreto successo negli ultimi tempi. CD Projekt RED ha rivelato attraverso Twitter che 1 milione di giocatori ha giocato al titolo ogni giorno di questa settimana.

"Ogni giorno di questa settimana Night City è stata visitata da 1 milione di giocatori, sia nuovi che di ritorno", si legge nella dichiarazione dello studio su Twitter. "Volevamo approfittare di questa occasione per ringraziarvi di essere con noi".

La recente popolarità del gioco è probabilmente dovuta ai numerosi aggiornamenti che ha ricevuto dal suo lancio, al recente annuncio di un'espansione e, soprattutto, all'uscita dell'anime Cyberpunk: Edgerunners.

Di recente, il numero di giocatori contemporanei di Cyberpunk 2077 è aumentato notevolmente dopo l'uscita dell'anime. L'RPG è arrivato a contare 60.263 giocatori, con un picco di 86.130 nelle 24 ore.

