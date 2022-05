Cyberpunk 2077 avrà un solo DLC? CD Projekt RED sembra averlo confermato

Durante una sessione di domande e risposte in seguito al suo briefing finanziario, CD Projekt RED ha parlato di Cyberpunk 2077. Sappiamo che il gioco entro il prossimo anno dovrebbe ottenere nuovi contenuti sotto forma di DLC: tuttavia dalle parole dello studio sembra che il gioco riceverà un solo DLC.

"L'espansione di Cyberpunk è l'ultimo progetto basato sul Red Engine", ha detto il CEO di CD Projekt Adam Kiciński. "Qualsiasi altro prodotto sarà su Unreal". Il team infatti, quando ha rivelato il nuovo capitolo di The Witcher, aveva affermato anche che il gioco sarebbe stato sviluppato in Unreal Engine 5.

Ma tornando al DLC, questa affermazione potrebbe indicare quindi che i prossimi contenuti per Cyberpunk 2077 potrebbero essere gli ultimi. Si tratta di una sorpresa per i fan, poiché tempo fa lo studio aveva affermato nella sua tabella di marcia che "più DLC" sarebbero arrivati per il gioco. Per ora CDPR non ha fatto nessun commento a riguardo.

Sul DLC di Cyberpunk 2077 sappiamo ben poco, ma sembra che la maggior parte del team di sviluppo stia lavorando ai nuovi contenuti per il gioco. Anche The Witcher 4 prosegue, con il titolo che entrato nella fase di pre-produzione.

Fonte: GamesRadar