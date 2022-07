Cyberpunk: Edgerunners si mostra nella psichedelica sequenza d’apertura

Netflix e CD Project RED hanno finalmente rivelato la sequenza d’apertura di Cyberpunk: Edgerunners, l’anime ambientato nel mondo di Cyberpunk: 2077. A far da sottofondo alle immagini è una sigla composta dai Franz Ferdinand intitolata This Fffire ed è stata mostrata durante il Trigger 10 Year Anniversary & Announcement Panel all’Anime Expo 2022.

Protagonista della serie è David Martinez, un ragazzo di strada che “cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche al corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario conosciuto anche come cyberpunk”.

La serie sarà composta da 10 episodi e avrà come protagonista anche una netrunner chiamata Lucy. Speriamo che questa serie convinca più del gioco stesso, che ha deluso quasi tutte le aspettative che si avevano su di lui, e che stavolta tutte le promesse e premesse siano davvero mantenute.