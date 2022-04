Dark Souls III completato da un giocatore...senza camminare

Sapendo che Dark Souls III è stato completato ormai in mille modi (con una batteria, banane o comandi vocali, per esempio) non dovrebbe sorprenderci così tanto che qualcuno abbia escogitato un altro modo esilarante per completare l'avventura, ovvero senza camminare.

Per realizzare questa impresa, lo YouTuber ymfah ha disabilitato la mappatura dell'azione di camminata della levetta sinistra del controller e ha scelto il bandito come classe iniziale per seguire una strategia lungo tutto il percorso: usare le armi per procedere. Il normale attacco del pugnale serve per muoversi lentamente, e la mira dell'arco per girare.

Ovviamente questo modo di giocare dà origine a una serie di inconvenienti: ad esempio, non è possibile scendere da una scala perché la leva sinistra non funziona, quindi bisogna solo saltare attraverso il divario. Ciò tuttavia comporta la morte del personaggio se il dislivello è ampio. Non solo, ma per proseguire serve l'utilizzo di diversi cheat e glitch. Insomma, non si tratta assolutamente di una passeggiata. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video dell'incredibile impresa.

L'ultimo gioco di FromSoftware uscito recentemente è Elden Ring che ha registrato una serie di record. A tal proposito, se vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Destructoid