Dark Souls III ha ancora problemi con l'online della versione PC nonostante la riapertura dei server

Dopo gli enormi problemi che hanno colpito Dark Souls, Dark Souls II e Dark Souls III su PC, dovuti all'hackeraggio dei server, tutto sta lentamente tornando alla normalità, anche se sul terzo capitolo della trilogia sembra ci siano ancora problemi.

Numerosi utenti su Steam infatti stanno riscontrando malfunzionamenti, con i giocatori costretti ad estromettersi dal multiplayer o disattivare tutte le funzioni online del titolo. Nel frattempo è anche arrivata una comunicazione ufficiale da parte di From Software, che ha avviato delle indagini per capire la natura del problema:

At this time, there is a confirmed issue with DARK SOULS III online play via the Steam platform.



We are investigating the source of the problem and will inform you as soon as more details become available.



Thank you for your patience. #DarkSouls