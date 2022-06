Dark Souls, novità in arrivo? Bandai Namco stuzzica i fan

Sembra ci siano interessanti novità in arrivo per i fan di Dark Souls, se diamo retta ad un tweet di Bandai Namco pubblicato poche ore fa.

Attraverso Twitter, il publisher ha pubblicato la famosissima frase "Praise the Sun" che proviene dal primo Dark Souls e più precisamente dal cavaliere Solaire. Va da sé che questa frase è diventata nel corso del tempo una fucina di meme famosissima anche oggi a distanza di tempo.

Non solo, ma Bandai Namco in seguito ha aggiunto un altro tweet: "Se pensate che faccia caldo, aspettate fino a venerdì" recita il post. Cosa può significare questo tweet? In molti pensano che si tratti di un ritorno operativo dei server, che sono stati messi offline diverso tempo fa dal publisher.

If you all think this is hot, wait til Friday 🌞😎 — BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) June 15, 2022

C'è anche chi pensa che l'indizio potrebbe indicare anche l'arrivo di una patch next-gen per PS5 e Xbox Series X/S per i giochi. Ad ogni modo, non ci resta che attendere venerdì per capire cosa bolle in pentola in casa Bandai Namco.