Darkest Dungeon 2 rinviata la versione 1.0 per PC, su console il gioco arriverà più tardi

Red Hook Studios ha pubblicato un aggiornamento dei contenuti per Darkest Dungeon 2, che attualmente si trova in Accesso anticipato su Epic Games Store. The Shroud of the Deep include nuove meccaniche, miglioramenti dell'esperienza e le solite correzioni di bug per un gioco in fase di sviluppo. Tuttavia, i fan dovranno aspettare ancora un po' per la tanto attesa versione 1.0 e le successive versioni per console.

Lo studio parla di un cambio di piano a medio e lungo termine, con aggiornamenti minori ma più frequenti, e con la versione finale che uscirà su PC a febbraio 2023, sia su Epic Games Store che su Steam. Su console questa versione arriverà in seguito.

Il prossimo obiettivo di questo dungeon crawler è aggiungere nuove unità, tra cui un mini-boss, miglioramenti alla zona di The Guardian, modifiche alla progressione, un mondo hub in cui i giocatori possono sbloccare nuovi oggetti e modifiche al sistema di relazioni con scelte che avranno più peso e molto altro.

Insomma il piano del team di sviluppo per Darkest Dungeon 2 è molto ambizioso, ma ci vorrà del tempo per perfezionare il tutto.

Fonte: Eurogamer