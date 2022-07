Day of the Tentacle Remastered avrà una Collector's Edition targata Limited Run Games

Day of the Tentacle Remastered riceverà presto un'edizione da collezione targata Limited Run Games.

Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia che ha anche svelato i diversi contenuti della Collector's Edition sul suo sito web.

L'edizione sarà disponibile nelle versioni PS4, Xbox One e PC e includerà, oltre al gioco base fisico, la OST su disco, un poster, la bandiera Tentacle, lo scaldino per microonde di Hamster Hand e un vomito finto.

Sul sito c'è anche un countdown per quando sarà possibile effettuare i pre-order dell'edizione. Il conto alla rovescia scadrà il 22 luglio. I pre-order potranno essere effettuati fino al 4 settembre.

La Collector's Edition di Day of the Tentacle Remastered avrà un prezzo di $84,99, ma per $34,99 potrete fare vostre le versioni fisiche "standard" per PC, Xbox One e PS4 che funzioneranno anche su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità.

