Dead By Daylight e non solo: Behaviour Interactive annuncia il nuovo FPS asimmetrico Meet Your Maker

Behaviour Interactive, lo studio dietro il popolarissimo Dead By Daylight, ha appena annunciato un nuovo gioco multiplayer online chiamato Meet Your Maker. Sebbene sia molto diverso dal loro precedente titolo di successo, si tratta di un'esperienza asimmetrica, che questa volta contrappone un builder di stage a una squadra di razziatori che si cimentano in combattimenti in prima persona per rubare un tesoro. Il tesoro in questione è materiale genetico non corrotto.

Come si vede nel trailer più in basso, il gioco presenta una sorta di estetica cruenta e infernale: questo mondo quindi non sarà certo allegro. Il Lead Content Strategist, Justin Fragapane, descrive l'ambientazione post-apocalittica del gioco, affermando che l'umanità ha rischiato l'estinzione a causa di una malattia genetica e che il materiale genetico è l'unica cosa che può portare a una cura. Sebbene le spiegazioni concettuali non siano troppo chiare, i giocatori avranno l'opportunità di conoscere la storia del gioco, ad esempio attraverso un hub tra una partita e l'altra, dove sarà possibile parlare con dei "cloni" chiamati Advisors.

I builder saranno in grado di progettare la struttura degli avamposti che i razziatori attaccheranno, come mostrato nel trailer, tutti con un'architettura diversa. I giocatori saranno in grado di generare nemici e posizionare ostacoli in un formato a blocchi.

I raider si cimenteranno in sparatorie e manovre in prima persona dal ritmo incalzante, come si vede meglio nel trailer. Per farlo, dovranno stare all'erta, poiché non solo dovranno rubare il contenitore di materiale genetico, ma anche uscirne vivi. Il gioco sarà caratterizzato da un sistema di progressione in cui si potranno guadagnare nuove trappole, guardie, suite, armi e perk.

Come pubblicato su Twitter, pochi giocatori selezionati potranno mettere le mani sul titolo in tempi molto brevi. Il 23 agosto 2022 inizierà un playtest chiuso, al quale è possibile iscriversi per cercare di essere invitati; tuttavia, il playtest sarà disponibile solo per i giocatori PC, in particolare per gli utenti di Steam. Il playtest è previsto per "diverse settimane"; non è stata decisa una data di fine precisa.

Meet Your Maker uscirà nel 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Dualshockers.