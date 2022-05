Dead by Daylight ha il suo dating sim Hooked on You. Sì, avete capito bene

Dead by Daylight, lanciato nel 2016, è un gioco terrificante che contrappone quattro sopravvissuti a un killer letale. Tuttavia, negli ultimi sei anni, alcuni fan coraggiosi hanno chiesto “E se invece decidessimo di far innamorare di noi questi serial killer?"

Behavior Interactive sta dando ai fan di Dead by Daylight ciò che vogliono con dating sim chiamato Dead by Daylight: Hooked On You. Sebbene Hooked On You non sia un canon, è comunque un'entusiasmante opportunità per fare amicizia o uscire con i personaggi che nel gioco originale ci danno la caccia cercando di ucciderci spietatamente. Lo spin-off verrà lanciato quest'estate per PC Windows su Steam.

"Lo volevate? Ora l'avete! Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim mescola horror, umorismo e romanticismo per creare un modo nuovo per i fan di interagire e creare un legame emotivo con i loro Killer preferiti", afferma Mathieu Côté di Dead by Daylight.

Hooked On You è una collaborazione con lo sviluppatore Psyop, forse meglio conosciuto per il suo lavoro sul dating sim a tema KFC del 2019 I Love You, Colonel Sanders!

Fonte: Eurogamer