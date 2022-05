Dead Cells è 'difficile ma giusto' ma gli sviluppatori lavorano sull'accessibilità

Negli ultimi dieci anni circa, c'è stata una maggiore attenzione nell'industria videoludica per rendere più facile per tutti godersi i videogiochi. Anche titoli che esistono da quasi 30 anni stanno ottenendo funzionalità di accessibilità per rendere il gioco più accessibile ai giocatori con disabilità visive, uditive o di altro tipo.

Dead Cells, il roguelike Metroidvania del 2018 sviluppato da Evil Empire, riceverà presto un aggiornamento per l'accessibilità. Il gioco molto apprezzato e pluripremiato è noto non solo per la sua grafica accattivante e il gameplay, ma anche per un grado di sfida che può rivelarsi un vero ostacolo per alcuni giocatori.

Dead Cells richiede un tempismo preciso e un'agile padronanza dei controlli per sopravvivere agli elementi platform del gioco e al combattimento teso. La sfida può essere ancora più pronunciata per le persone con disabilità o menomazioni che rendono difficile giocare ai videogiochi in generale.

A gennaio di quest'anno, Evil Empire aveva annunciato l'intenzione di rendere Dead Cells più accessibile. La società ha lanciato un appello su Twitter affinché i giocatori lasciassero commenti e condividessero i loro pensieri sulle funzionalità che potrebbero rendere il gioco più accessibile a tutti. Durante un'intervista il marketing manager di Evil Empire Matthew Houghton e il game designer Arthur Décamp hanno discusso delle nuove funzionalità di accessibilità di Dead Cells che saranno presto aggiunte al gioco. Il team ha lavorato all'aggiornamento per quattro mesi e lo rilascerà per le versioni console e PC di Dead Cells in una data non ancora annunciata.

Le funzionalità di accessibilità aggiunte al videogioco includeranno opzioni per riassociare i pulsanti e le levette del controller, rendendo possibile giocare con una sola mano se lo si desidera. Ulteriori regolazioni includono la possibilità di tenere premuti i pulsanti invece di schiacciarli ripetutamente, una modalità di mira assistita e una modalità di colpo automatico.

Anche l'interfaccia utente del gioco ha ricevuto un po' di miglioramenti. Lo sviluppatore ha ingrandito i caratteri con anche il tipo di carattere può essere cambiato. Invece di fornire opzioni di colore preimpostate, i giocatori di Dead Cells ora potranno scegliere i colori che preferiscono per armi e nemici. Il suono nel gioco può anche essere modificato per rendere più facile sentire gli attacchi dei nemici, ad esempio, o per ridurre i suoni ambientali potenzialmente distraenti.

Queste opzioni di accessibilità potrebbero ricevere ulteriori modifiche, dato che lo studio di sviluppo ha chiesto ai giocatori di condividere idee e opinioni che potrebbero migliorare il tutto.

Fonte: Eurogamer