Dead Cells a tutto 2023! Tanti contenuti in arrivo anche per il prossimo anno

La vita di Dead Cells non è certo finita. Il suo sviluppatore Motion Twin ha un sacco di aggiornamenti e contenuti in arrivo nel gioco. Anche se è stato lanciato nel 2018 Dead Cells rimane molto vivo nel 2022 e sarà supportato anche oltre quest'anno.

Motion Twin ha pubblicato una nuova tabella di marcia per Dead Cells che mostra i piani per il resto del 2022 e per il prossimo anno. Quest'estate i giocatori possono aspettarsi di vedere "il tanto atteso panchaku" e un nuovo "vestito con la testa di fiamma basato sui nostri amati trailer animati" insieme al ribilanciamento delle armi.

Ma l'autunno vedrà la più grande aggiunta sotto forma della nuova area Boss Rush. Come la modalità boss rush di Metroid Dread, i giocatori metteranno alla prova le loro abilità mentre affrontano i boss di Dead Cell in una sequenza ininterrotta. Combattendo attraverso di loro i giocatori sbloccheranno oggetti per aiutare la loro progressione.

Boss Rush avrà alcune "modalità" diverse per rendere più piccante la sfida e lo sviluppatore sta "potenzialmente" aggiungendo un tabellone segnapunti per "aggiungere un po' di competizione amichevole". Passando in autunno, ci saranno più contenuti in uscita prima delle vacanze invernali, ma non è stato rivelato nel dettaglio.

Nel 2023 sono previste grandi cose poiché Motion Twin lo definisce "l'anno più emozionante nella storia di Dead Cells!" ed è "l'anno più grande dal lancio della patch 1.0". Insomma, i fan di Dead Cells possono tranquillamente aspettarsi un sacco di altre novità.

Fonte: Eurogamer