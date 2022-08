Dead Island 2 potrebbe essere annunciato di nuovo a fine anno secondo Tom Henderson

Che fine ha fatto Dead Island 2? Indubbiamente in tutto questo tempo molti fan del primo capitolo se lo sono chiesto e ciclicamente sono comparsi rumor legati a questo progetto che non ha mai visto la luce.

Tuttavia sembra che qualcosa forse stia per smuoversi, stando a quanto riferito dall'insider Tom Henderson. Secondo Henderson, "fonti a conoscenza dei piani per Dead Island 2 avrebbero affermato che il gioco verrà annunciato nuovamente verso la fine del 2022". E' probabile quindi che il gioco possa essere mostrato durante i The Game Awards, evento che si svolge appunto a dicembre.

Henderson afferma che il secondo capitolo si concentrerà sul gameplay cooperativo con "5 o 6 personaggi nuovi tra cui scegliere". Non solo, ma secondo quanto riportato dal report finanziario dello scorso anno, Deep Silver e la società madre Embracer Group si aspettano di lanciare il gioco entro il 31 marzo 2023.

Per adesso si tratta di voci di corridoio: non ci resta che attendere la fine del 2022 per vedere se effettivamente questa volta Dead Island 2 si trasformerà non in zombie ma in un progetto concreto.

Fonte: Try Hard Guides