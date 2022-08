Dead Island 2 è ancora vivo! Compare una data di uscita

Nove anni dopo il suo reveal iniziale, Dead Island 2 uscirà il 3 febbraio, secondo un annuncio per la versione PS4 su Amazon. Questa data è soggetta a modifiche e potrebbe essere solo un placeholder, ma sembra in linea con i recenti accenni dell'amministratore delegato di Embracer Group, secondo cui il gioco di zombie open world uscirà nell'anno fiscale 2023 della società.

L'annuncio su Amazon ribadisce alcuni dei punti già noti del gioco durante il suo lungo periodo di sviluppo. Dead Island 2 è ambientato in una versione di Los Angeles "macchiata di orrore", il che significa che potrete prendere a randellate gli zombi nella "verdeggiante periferia di Beverly Hills" e nella "stravagante Venice Beach". I combattimenti saranno "viscerali e cruenti", naturalmente, e ci saranno "dozzine" di tipi diversi di zombie da eliminare.

È stato confermato dal 2014 che Dead Island 2 avrà almeno quattro personaggi giocabili, ma l'annuncio su Amazon fa salire il numero a sei. "È possibile personalizzare completamente le abilità di ogni Slayer, con il nostro nuovissimo sistema di abilità che consente di ri-specificare istantaneamente e di provare le build più folli", si legge su Amazon.

L'annuncio comparso si riferisce all'edizione Day One, che viene fornita con una serie di cosmetici, una mazza da baseball (una mazza in game, per colpire i non-morti) e un'arma speciale.

Dead Island 2 per PC è già stato confermato come un'esclusiva di Epic Store, ed è probabile che la versione PC non riceva nemmeno una copia fisica in scatola, quindi è difficile dire se i vantaggi del Day One si applicheranno anche ai giocatori PC. Il titolo è in fase di sviluppo presso Dambuster Studios, dopo essere stato in sviluppo presso Yager e Sumo Digital.

Fonte: PCGamer.