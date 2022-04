Dead Island 2, l'uscita del gioco non sarebbe così lontana per un giornalista

Di Dead Island 2 se n'è parlato molto spesso: il gioco, nonostante rassicurazioni da parte del team di sviluppo, non ha ancora una data di uscita e nemmeno nuovi dettagli. Tuttavia ciò potrebbe cambiare, poiché secondo un giornalista il titolo dovrebbe uscire proprio quest'anno.

Intervenendo sull'ultimo episodio del suo podcast, il giornalista Colin Moriarty di Sacred Symbols ha aggiunto che Dead Island 2 potrebbe essere svelato quest'estate, dato che da molto non si sanno informazioni a riguardo.

"Ne ho parlato alcune settimane fa nello show, ma Dead Island 2 sembra che verrà nuovamente rivelato. Ho sentito da una fonte che confido che il gioco possa essere completamente rivelato quest'estate e lanciato forse poco dopo, forse settembre o ottobre al più presto".

Dead Island 2 ha avuto un ciclo di sviluppo lungo e tumultuoso. Il gioco è stato originariamente annunciato nel lontano 2014, ma in seguito il team di sviluppon originale è stato sostituito da Sumo Digital, team conosciuto per il suo lavoro su Little Big Planet 3 e SackBoy: Una Grande Avventura.

Per adesso non ci sono ancora annunci a riguardo su questo gioco, pertanto non ci resta come sempre che attendere eventuali informazioni ufficiali.

Fonte: VGC