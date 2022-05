Dead or Alive 7 era in fase di sviluppo ma sembra essere stato cancellato

Dead or Alive 6 è stato lanciato tre anni fa e, per un franchise che esiste da tanto tempo, ciò significa che i fan della serie stanno iniziando a chiedersi quanto tempo ci vorrà prima che arrivi il prossimo capitolo. Sebbene a questa domanda possa rispondere solo Koei Tecmo, sono emerse delle informazioni molto interessanti a riguardo.

Di recente, Hiroaki Morita di Team Ninja attraverso Twitter ha rivelato che dopo il lancio di Dead or Alive 6, un piccolo team dello studio si è concentrato sul lancio di piccoli aggiornamenti per il gioco, nonché sullo sviluppo di Dead or Alive 7. Quest'ultimo, tuttavia, alla fine è stato cancellato quando Yohei Shinbori, un membro chiave del team creativo della serie, si è ritirato. In seguito Morita ha reso privato il suo profilo, ma a questo link si può dare uno sguardo al suo tweet.

Ovviamente, ciò non indica necessariamente che non ci siano piani per tornare alla serie di combattimenti per Team Ninja, in quanto non è inusuale che i progetti vengano scartati e alla fine scelti di nuovo, ma almeno rende chiaro che l'attesa per Dead or Alive 7 sarà più lunga del previsto.

Attualmente Team Ninja sta lavorando a un nuovo gioco d'azione basato su Romance of the Three Kingdoms, ma non ci sono notizie su eventuali altri progetti.

