Dead or Alive e non solo: il creatore Tomonobu Itagaki presenta il suo nuovo studio incentrato sugli NFT

Tomonobu Itagaki - il designer giapponese meglio conosciuto per aver creato la serie Dead or Alive di Tecmo e il reboot di Ninja Gaiden - ha annunciato la sua nuova società Apex Game Studios, che sta attualmente "incubando" un MMORPG incentrato su NFT per cellulari e PC dal nome Warrior.

Itagaki ha condiviso il suo annuncio su Twitter, spiegando che Apex Game Studios si specializzerà nella creazione di titoli tripla A "Web3" di alta qualità e immersivi - Web 3.0 è il termine che incorpora tecnologie (spesso controverse) come blockchain e NFT.

Il primo progetto di Apex Game Studios, Warrior, è un MMORPG sviluppato con Unreal Engine che dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del prossimo anno. Sfortunatamente, i dettagli rimangono piuttosto limitati in questo momento, con il sito ufficiale interessato principalmente a descrivere l'economia NFT al centro di Warrior.

Tuttavia, ci saranno "competizione, battaglia ed esplorazione", mentre si parla di oltre 100 tipi di mostri (noti come Mob Servant) che potranno essere evocati per assistere durante i combattimenti, di equipaggiamento generato casualmente, di un "sistema di talenti unico", di un sistema di commercio che consentirà ai giocatori di scambiare "quasi tutti gli asset" tramite i "Warrior Diamond Tokens", di crafting e cosmetici.

Dopo l'uscita di Warrior all'inizio del prossimo anno, Apex Games, secondo la sua road map ufficiale, lancerà gradualmente nuovi gameplay PVE e PVP "per migliorare l'esperienza di gioco, la circolazione dei token e il loro potenziamento". Gli aggiornamenti successivi "implementeranno progressivamente un framework multi-chain per aumentare l'influenza e la liquidità degli asset di Warrior" e "itereranno gradualmente il gameplay per rendere Warrior un progetto GameFi 2.0 di alta qualità che sia al tempo stesso divertente e orientato agli investimenti, con capacità competitive e operative a lungo termine".

Un comunicato stampa condiviso da Itagaki come parte dell'annuncio ha fatto notare che Apex Game Studios, oltre alla blockchain e agli NFT, è anche interessata a sviluppare giochi basati sul Metaverso.

Itagaki, che ha lasciato Tecmo nel 2008 e che nel 2015 ha pubblicato Devil's Third per Wii U, ha annunciato di aver fondato un nuovo studio lo scorso anno.

