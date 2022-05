Dead Space Remake avrà una nuova diretta streaming con tante novità. Tutti i dettagli

Buone notizie per coloro che vogliono sapere qualche informazione in più su Dead Space Remake: Electronic Arts e Motive annunciano ufficialmente che il prossimo livestream degli sviluppatori di Dead Space avrà luogo giovedì 12 maggio alle 19:00 tramite i canali ufficiali YouTube di Dead Space e Twitch di Motive.

Il livestream intitolato, Creare la Tensione, offrirà un'immersione profonda in vari aspetti dell'art design del prossimo gioco. Il team di Motive mostrerà i primi filmati su come stanno sfruttando il motore Frostbite, l'hardware Gen 5 e i PC per evolvere visivamente e rifare gli ambienti, i personaggi, i VFX, l'illuminazione e altro ancora dell'originale Dead Space da zero per creare un nuovo livello di immersione e qualità per il pubblico moderno.

Lo scorso anno il team di sviluppo aveva dichiarato che ulteriori informazioni sarebbero arrivate nel corso del 2022: ebbene la promessa è stata mantenuta. Sintonizzatevi tutti quindi il 12 maggio alle 19:00 per sapere tutti i dettagli che verranno forniti.

Who turned out the lights?



Join @MotiveStudio for our latest Developer Livestream focused on Art on May 12th at 10AM PT!



🔴: https://t.co/F59XGw1uIL

🟣: https://t.co/woBW8jSB8z



Note: This livestream may contain content not suitable for all audiences pic.twitter.com/5bySgPBDFC