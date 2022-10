Dead Space Remake mostra il capitolo 3 in un lungo video gameplay tra necromorfi, esplorazione e molto altro

Dead Space Remake di Motive Studio ha da poco rivelato il suo gameplay.

Sebbene siano stati diffusi diversi filmati estesi per i capitoli 2 e 3, la maggior parte di questi è stata successivamente rimossa. Per nostra fortuna, il canale YouTube YBR Gaming ha caricato circa 58 minuti di gameplay del Capitolo 3.

Il gameplay rappresenta una versione iniziale, come dimostrano alcuni bug audio e un'"animazione di morte" mancante a un certo punto. Tuttavia, l'illuminazione e gli effetti particellari sembrano decisamente ottimi. Il Capitolo 3, intitolato Course Correction, vede Isaac impegnato a rifornire la Ishimura e a far funzionare di nuovo la centrifuga gravitazionale.

Dopo aver combattuto contro i Necromorfi, il nostro eroe si avventurerà anche in ambienti a gravità zero. Il remake di Dead Space offre numerosi altri miglioramenti rispetto all'originale, tra cui un nuovo Intensity Director, nuove stanze e alcune modifiche alle scene. Il gioco uscirà il 27 gennaio 2023 su Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso dal creative director Roman Campos-Oriola che Dead Space Remake si ispira a Resident Evil 2 Remake, per quanto riguarda l'equilibrio tra fedeltà e rinnovamento.

Fonte: Gamingbolt.