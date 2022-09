Dead Space Remake per PC sarà disponibile anche su Steam e Epic Games Store

A quanto pare alla fine del mese si terrà un evento mediatico per il remake di Dead Space di Motive Studios, in attesa di nuovi dettagli e gameplay nel mese di ottobre.

Nel frattempo, le pagine dei negozi per le versioni Xbox Series X/S, PS5 e PC sono state aperte e sono disponibili le liste dei desideri. La buona notizia è che, oltre che su Origin/EA App, la versione PC sarà disponibile anche su Steam e Epic Games Store.

Sono disponibili anche alcuni requisiti preliminari per PC, con un Intel Core-i5 8600 o AMD Ryzen 5 2600x e 8 GB di RAM DDR4 come requisiti minimi (come si può vedere su Epic Games Store). Le specifiche consigliate includono un Intel Core-i5 11600K o un AMD Ryzen 5 5600X con 16 GB di RAM DDR4. Questi requisiti non sono assolutamente definitivi, quindi entrambe le configurazioni potrebbero essere aggiornate prima dell'uscita, soprattutto quando verranno rivelati i dettagli sui requisiti per il 4K e il ray tracing.

Dead Space, entrato in fase alpha alla fine di luglio, verrà lanciato il 27 gennaio 2023.

Il titolo è un remake dell'horror del 2008 e utilizzerà il Frostbite Engine che fornirà una grafica migliorata, un nuovo sistema di smembramento e sezioni a Zero-G rinnovate. Le versioni per console supporteranno l'audio 3D e l'assenza di schermate di caricamento.

