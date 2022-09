Dead Space Remake sarà 'un unico piano sequenza' senza caricamenti

Dead Space Remake sarà un unico piano sequenza senza schermate di caricamento o tagli di telecamera, come ha rivelato lo sviluppatore Motive in un nuovo post sul blog ufficiale.

Intitolato "Inside Dead Space: Remaking A Classic", gli sviluppatori spiegano esattamente come hanno affrontato il remake e come intendono "non tradire mai l'originale". Secondo il Senior Producer Philippe Ducharme, Motive "onorerà l'eredità" del gioco originale e lo guarderà con il "massimo rispetto".

Ducharme continua dicendo che le fondamenta del gioco rimarranno le stesse, ma con nuovi miglioramenti che renderanno l'esperienza interessante sia per i nuovi giocatori che per quelli di ritorno. Una delle caratteristiche più interessanti rivelate da Motive è l'intenzione di rendere il gioco un unico piano sequenza.

"Stiamo anche creando l'intero gioco come un'unica inquadratura sequenziale. Dal momento in cui si inizia il gioco a quello in cui lo si termina, non ci sono tagli di telecamera o schermate di caricamento, a meno che non si muoia", afferma Ducharme. Il Senior Producer continua affermando che la Ishimura è ora completamente interconnessa, il che significa che i giocatori possono camminare da un punto all'altro della nave in una "esperienza completamente ininterrotta".

Remaking #DeadSpace is about rebuilding the game from scratch and expanding on what made the original so great in the first place. Learn more in our blog. https://t.co/YDZMm1lUnB — Motive (@MotiveStudio) September 28, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Motive prosegue svelando una serie di miglioramenti per il remake, come la sensazione di muoversi a gravità zero. Secondo il direttore creativo Roman Campos-Oriola, il remake di Dead Space sarà caratterizzato da una "maggiore libertà a 360 gradi", che permetterà ai giocatori di sentirsi davvero nello spazio.

Oltre a una pletora di miglioramenti al gameplay, Motive ha dichiarato di aver analizzato la storia della serie Dead Space, che è molto più ampia del solo gioco originale. "Ci sono Dead Space 2, Dead Space 3, i fumetti: tutti questi hanno aggiunto ulteriore lore che abbiamo reinserito nel gioco", afferma Motive.

Nonostante il lungo post che illustra tutte le nuove caratteristiche e i miglioramenti, gli sviluppatori hanno chiarito che le loro "missioni principali" erano quelle di onorare l'originale Dead Space e di rimanere fedeli all'esperienza. Dead Space uscirà il 27 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Dualshockers.