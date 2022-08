Deadrop di Dr. Disrespect ha una grafica migliore di Call of Duty? Tom Henderson dice la sua

Dr. Disrespect assieme al suo team di sviluppo ha annunciato e mostrato il primo gioco chiamato Deadrop. In una news apposita vi abbiamo riportato a grandi linee la trama e come dovrebbe essere strutturato, assieme ad un primo video gameplay.

Ma Tom Henderson cosa dice in proposito? Ebbene l'insider attraverso Twitter ha fatto dei commenti un po' "piccati" riguardo il gioco del content creator, sottolineando come la grafica non sia poi così sbalorditiva rispetto a Call of Duty, gioco che Dr. Disrespect aveva criticato.

"Questo è il nuovo sparatutto NFT di Dr. Disrespect chiamato 'Deadrop'" si legge nel tweet. "Questo è il gioco a cui il Doc si riferiva quando aveva dichiarato 'basterebbe uno screenshot qualsiasi del mio nuovo gioco per stracciare qualsiasi cosa sia mai stata mostrata dal motore grafico di Call of Duty'. Probabilmente intendeva CoD mobile (che comunque ha una grafica superiore)".

This is Dr. Disrespect's new NFT shooter called "DEADROP".



This is the game he said if he took a screenshot, it blows anything from the CoD engine.



He probably meant CoD mobile (which is still a reach) pic.twitter.com/JntaM8Ny5r — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 30, 2022

BTW - I know the game has been in development for 6 months. I'm pointing out that the creator said it looks better than COD, which it clearly doesn't and that's it.



If EA said 1 month before the Skate. reveal that it looks better than Session, I'd tweet something similar. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 30, 2022

In seguito Henderson ha cercato di calmare un po' i toni dichiarando: "Sì, so che il gioco è in sviluppo da sei mesi. Sto semplicemente sottolineando che il creatore aveva detto che era migliore di CoD quando invece non lo è".

Deadrop è attualmente in via di sviluppo e non ha ancora una data di uscita.