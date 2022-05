Death Stranding 2 verrà annunciato durante il Summer Game Fest?

Salvo un'enorme svolta dell'ultimo minuto, Death Stranding 2 è in sviluppo presso Kojima Productions, dato che Norman Reedus, l'attore dietro Sam Porter Bridges, lo ha praticamente affermato durante un'intervista. Se sì, quando si terrà il reveal? Il Summer Game Fest 2022 potrebbe essere teatro di un teaser o di un annuncio.

Regolarmente, Hideo Kojima pubblica le foto delle sue interviste a distanza con i giornalisti del settore. Questa mattina il designer giapponese è stato immortalato insieme al presentatore del Summer Game Fest 2022 Geoff Keighley.

Si tratta di una semplice intervista per ritrovarsi o per rivedere gli ultimi dettagli nell'ambito di un annuncio di Death Stranding 2? Nella parte inferiore dello schermo, vediamo il copyright "2019 Sony Interactive Entertainment". Ciò corrisponde ad un'immagine del gioco su cui è sovrapposta la visualizzazione della videochiamata. Questa potrebbe essere una pura coincidenza, dal momento che non è la prima volta che si vede questo sfondo.

本日の小島監督とジェフ・キーリー。

Hideo Kojima today with Geoff Keighley. pic.twitter.com/DytzPGGCoB — Ayako (Touchy!) (@Kaizerkunkun) May 31, 2022

Ricordiamo però che Death Stranding Director's Cut era stato svelato durante il Summer Game Fest 2021. Kojima-san potrebbe quindi ripetere l'esperienza con il sequel svelando qualcosa, quantomeno la sua esistenza, lunedì 9 giugno alle 20.

