Death Stranding 2, Hideo Kojima 'risponde' alla bomba sganciata da Norman Reedus usando...Lucille!

Pochi giorni fa Norman Reedus, che interpreta il personaggio principale di Death Stranding, ha rivelato che sono in corso i lavori sul sequel. Ora Hideo Kojima ha risposto alla dichiarazione dell'attore. Il creativo giapponese è uno dei principali ideatori di questo progetto che evidentemente doveva continuare ad essere segreto per un po'.

Kojima ha condiviso un post su Twitter che, data la tempistica e il contenuto, è molto probabilmente una reazione alla dichiarazione di Reedus su Death Stranding 2. Il messaggio contiene tre foto significative. In una delle foto vediamo Kojima brandire Lucille, la mazza da baseball iconica del personaggio Negan in The Walking Dead. Un'altra illustrazione mostra il creativo in piedi sopra l'attore con l'intenzione di sferrare un colpo.

Le foto stesse sono un riferimento a una scena simile della serie The Walking Dead che vede appunto Norman Reedus nei panni di Daryl Dixon. Kojima ha voluto scherzosamente mostrare che intende "punire" Norman Reedus per aver rivelato il fatto su cui si sta lavorando a Death Stranding 2.

Reedus ha semplicemente dichiarato che Kojima Productions sta lavorando al sequel di Death Stranding, ma non ha condiviso nessun dettaglio su trama o personaggi.

Fonte: Eurogamer