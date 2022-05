Death Stranding 2 nelle prime fasi di sviluppo? Parla Norman Reedus

Sembra che uno dei progetti a cui Kojima Productions sta lavorando sia stato svelato proprio da Norman Reedus. L'attore ha infatti dichiarato che lo sviluppo di Death Stranding 2 è "agli inizi".

Durante una recente intervista, Reedus ha dichiarato: "Abbiamo appena iniziato il secondo". Per chi non lo sapesse, Norman Reedus ha interpretato il protagonista, Sam Porter Bridges in Death Stranding. Alla domanda su come è stato coinvolto nel franchise ha dichiarato: "Guillermo Del Toro, che mi ha regalato il mio primo film, mi ha chiamato e ha detto: 'Ehi, c'è un ragazzo di nome Hideo Kojima, ti chiamerà, tu dì solo di sì'. E io ho detto: 'Cosa intendi con dire di sì?' Così Guillermo ha detto: 'Smettila di fare lo stronzo, dì solo di sì'".

"Ero a San Diego e in seguito Hideo Kojima è venuto con un grande gruppo di persone mostrandomi un lavoro su Silent Hill, quello a cui stava lavorando. Sono rimasto sbalordito da quello che stava facendo così gli ho detto di sì".

Poi Reedus parla di Death Stranding: "Mi ci sono voluti forse due o tre anni per finire tutte le sessioni di mocap e tutto il resto. Ci vuole molto lavoro. E poi il gioco è uscito, e ha vinto tutti questi premi, ed è stata una cosa incredibile, quindi abbiamo appena iniziato la seconda parte".

Per adesso non è ancora stato annunciato niente a riguardo: forse ne sapremo di più ai Summer Game Fest? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Fonte: ResetEra