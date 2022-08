Death Stranding per PC Game Pass sempre più vicino? Nuovo indizio dal cambio dell'immagine profilo sui social

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato la notizia della possibile aggiunta di Death Stranding a Xbox Game Pass per PC.

L'account Twitter del servizio aveva cambiato l'immagine del profilo social con un paesaggio nebbioso con colline erbose e rocce, e ora c'è stato un altro cambio che suggerisce l'imminente arrivo del titolo di Hideo Kojima su PC Game Pass.

Come segnala Idle Sloth su Twitter, il servizio ha modificato l'immagine profilo e, anche se in sostanza l'immagine è sempre quella di un paesaggio che ricorda Death Stranding, ora è stata aggiunta anche la pioggia.

Che la pioggia sia un riferimento alla "cronopioggia" di Death Stranding? Al momento non possiamo rispondere, ma il cambio dell'immagine profilo sui social suggerisce nuovamente il possibile lancio del titolo su PC Game Pass.

Come saprete, il gioco è stato lanciato in esclusiva su PlayStation 4 nel 2019. In seguito, sia l'originale Death Stranding che la Director's Cut sono arrivati su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la versione per PS4, mentre la versione per PC è stata curata da 505 Games. L'inclusione nel servizio Game Pass per PC segnerebbe la prima apparizione del gioco sotto Xbox.

Fonte: Twitter.