Deathloop ha cambiato radicalmente Arkane. 'Non siamo più interessati a creare ancora giochi lineari'

La popolarità di Arkane Studios è nata con il successo del franchise Dishonored. Tuttavia, è possibile che non vedremo mai più un gioco con le sue caratteristiche dell'azienda francese. Lo hanno reso noto Dinga Bakaba e Dana Nightingale, due dei vertici dello studio.

I creatori di Deathloop non sono interessati a realizzare nuovamente giochi lineari come Dishonored, come hanno chiarito in un'intervista. Oltre a ciò i due hanno parlato del recente cambiamento di Arkane e quali sono i prossimi passi, a cominciare da Redfall in arrivo il prossimo anno.

“Non mi sembra interessante tornare a fare una campagna completamente lineare. Non è qualcosa che voglio fare di nuovo. Mi sono innamorato del modo in cui è strutturato Deathloop, dove gli obiettivi del giocatore sono quelli che vogliono. L'idea di dire 'va bene, missione uno, missione due, missione tre...' mi sembra un passo indietro. Sono sicuro che troverei un modo per farlo funzionare, ma questo ha davvero cambiato la mia prospettiva su cosa possiamo fare in un gioco", dice Nightingale.

Le parole di Nightingale, supportate anche da Bakaba, non sembrano lasciare la porta aperta al ritorno di narrazioni strutturate in modo lineare come quelle di Dishonored di Arkane, la saga che ha dato maggior prestigio allo studio francese.

Fonte: The Gamer