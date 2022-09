Deathloop sbarca su Xbox Game Pass e un trailer 'spiega' ai giocatori cosa devono aspettarsi dal titolo di Arkane

Lo sviluppatore Arkane Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Deathloop in occasione del lancio su Xbox e PC Game Pass. Il trailer, intitolato "What is Deathloop", si concentra sul dare ai potenziali nuovi giocatori un assaggio di ciò che il gioco comporta.

Il trailer offre uno sguardo approfondito su Deathloop, mostrando il level design, le armi, i poteri e fornendo anche una breve spiegazione del gioco.

Deathloop è uscito ufficialmente ieri su Xbox Series X/S ed è disponibile anche su Xbox e PC Game Pass. Il titolo è uscito originariamente su PS5 e PC lo scorso anno.

Il gioco ha ricevuto di recente l'aggiornamento Goldenloop, che ha aggiunto funzionalità come il matchmaking multiplayer cross-platform, una nuova abilità e altro.

L'update presenta anche quattro nuovi potenziamenti per l'abilità Masquerade di Julianna e un nuovo tipo di nemico, oltre a molte altre novità e aggiornamenti.

Fonte: Gamingbolt.