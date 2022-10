Decentraland è un metaverso da $1,3 miliardi che ha solo 38 utenti giornalieri attivi

Cosa sta succedendo nel metaverso in questi giorni? Guardando a due delle più grandi aziende con valutazioni superiori a 1 miliardo di dollari, la risposta è sorprendente. Secondo i dati di DappRadar, il mondo virtuale Decentraland, basato su Ethereum, è arrivato a quota 38 utenti attivi in un giorno, mentre il concorrente The Sandbox ha vantato 522 utenti attivi nello stesso periodo.

Secondo DappRadar, un utente attivo è definito dall'interazione di un indirizzo di portfolio unico con lo smart contract della piattaforma. Ad esempio, l'accesso a The Sandbox o a Decentraland per effettuare un acquisto con SAND o MANA, i rispettivi token di ciascuna piattaforma, viene conteggiato come "uso attivo".

Il maggior numero di utenti giornalieri su Decentraland è stato di 675, secondo DappRadar. Per The Sandbox, il numero è stato maggiore, circa 4.503.

Sam Hamilton, direttore creativo di Decentraland, ha dichiarato a CoinDesk che, pur riportando una media di 8.000 utenti al giorno, questo dato tiene conto di tutti gli individui che interagiscono passivamente con il metaverso. Ha fatto notare che, pur avendo registrato un picco di presenze a marzo, da allora il numero di "turisti e spettatori" si è raffreddato.

Nonostante il basso numero di utenti, Decentraland e The Sandbox hanno valutazioni elevate. Secondo i dati forniti da Messari, Decentraland e The Sandbox hanno entrambe un valore di mercato di circa 1,3 miliardi di dollari ciascuno.

Sebbene il metaverso possa rappresentare per qualcuno il futuro, l'adozione di massa richiederà probabilmente ancora un po' di tempo.

Sasha Fleyshman, portfolio manager presso la società di investimenti in asset digitali Arca, ha dichiarato a CoinDesk che le piattaforme metaverse saranno molto più preziose per gli utenti quando funzioneranno effettivamente come previsto.

"Chiunque vi dica che oggi esiste un metaverso che ha funzionato sta mentendo spudoratamente", ha detto Fleyshman.

Fonte: Coindesk.