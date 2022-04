Destiny 2 contiene un easter egg dedicato al prossimo gioco di Bungie?

Bungie ha già nascosto un indizio sul suo prossimo gioco all'interno di Destiny 2? Il game director Christopher Barrett sta attualmente alimentando le voci su Twitter. Secondo le sue stesse dichiarazioni, lo studio di sviluppo Bungie sta lavorando da anni a diversi nuovi progetti, ma cosa siano resta attualmente ancora un segreto.

Tuttavia potrebbe esserci una sorta di easter egg proprio all'interno di Destiny 2. La voce su un possibile easter egg è stata diffusa dalla stessa Bungie. Durante il fine settimana di Pasqua, il direttore del gioco di Destiny 2 Christopher Barrett ha risposto a un post sui suoi easter egg preferiti nei videogiochi. Barrett ha pubblicato uno screenshot di Halo 3: ODST, pubblicato nel 2009. Nel gioco è stato trovato un poster con la scritta "Destiny Awaits". Sotto c'erano la Terra e un piccolo satellite che altri non è che il viaggiatore.

Su Twitter, un fan ha chiesto a Barrett se Bungie avesse lasciato anche un easter egg per la nuova IP in Destiny. L'utente ha scritto che sarebbe rimasto deluso se non fosse stato così. Barrett ha risposto con un secco "sì" prima di rispondere di nuovo con un "forse" e un'emoji della luna.

Maybe 🌚 — Christopher Barrett (@cgbarrett) April 17, 2022

Naturalmente, queste risposte hanno portato immediatamente a speculazioni da parte della comunità. Quindi alcuni credono che l'emoji della luna possa essere un indizio. Il satellite terrestre è disponibile come destinazione sia in Destiny che in Destiny 2. Va da sé che la caccia a questo potenziale easter egg è iniziata.

