Destiny 2, un leak avrebbe svelato una nuova sottoclasse prima dell'evento di Lightfall

Un post di ArtStation ora cancellato potrebbe aver fatto trapelare una nuova sottoclasse in arrivo su Destiny 2 nell'espansione Lightfall.

L'account Twitter DestinyTwoLeaks ha segnalato il breve video di ieri sera e il post di ArtStation che è stato rimosso poco dopo che i giocatori di Destiny 2 hanno iniziato a fare congetture. Si dice che sia stato pubblicato da un dipendente di Bungie, ma dal momento che la pagina è stata cancellata nel cuore della notte e il video è stato archiviato, non possiamo confermare l'identità del presunto artista.

Il video doveva presumibilmente mostrare una delle animazioni finali pubblicate nella Stagione in corso, ma i suoi secondi di apertura mostrano un vistoso nuovo HUD di sottoclasse con abilità verdi. Le icone delle abilità effettive sono solo versioni ricolorate della granata Solar Firebolt e dell'attacco in mischia Stasis Shiver Strike, ma l'icona Super sembra nuova di zecca.

