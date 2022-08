Destiny 2 L'Eclissi presenta Nettuno, la sottoclasse Telascura e tanti nuovi dettagli

Bungie ha anticipato la sua prossima grande espansione di Destiny 2: L'Eclissi. Ora è il momento di dare una svolta alle cose con il lancio dell'espansione il 28 febbraio, con il suo nuovo mondo cyberpunk, la nuova sottoclasse Telascura e molto altro.

Iniziamo con Neomuna, la città di Nettuno che funge da ambientazione futuristica distopica per la continuazione della trama di Destiny 2, che vedrà il ritorno di Calus come cattivo principale ancora una volta. Il Testimone, un misterioso cattivo umanoide, ha Calus dalla sua parte nella battaglia per distruggere l'altrettanto misterioso Viaggiatore.

Neomuna, la capitale di Nettuno, ha luci al neon luminose ovunque e un'illuminazione simile all'aurora boreale. È diversa da qualsiasi cosa esista nell'universo di Destiny, ed è una città segreta tecnologicamente avanzata. Ospita anche i Solcanuvole che proteggono Neomuna, nuovi NPC che il giocatore avrà modo di conoscere.

Bungie introduce ancora una volta una nuova sottoclasse con L'Eclissi. Telascura è una sottoclasse di colore verde e potenzia enormemente i guardiani di Destiny 2 come mai prima d'ora. Ora le abilità sono più focalizzare sul movimento per aiutare i Guardiani nelle sessioni di...parkour. Infatti tra le abilità troviamo un comodo e utile rampino. Ovviamente questa sottoclasse porterà i Guardiani a fare danni durante i combattimenti: i titani ottengono artigli giganti per i danni, i cacciatori una corda con cui è possibile frustare e gli stregoni ottengono una super abilità simile a una raffica di lame.

Bungie vuole rendere Destiny 2: L'Eclissi molto più accessibile per i giocatori vecchi e nuovi. Il sistema di gradi ed encomi dei guardiani sono un nuovo sistema che i giocatori possono utilizzare per identificare i giocatori esperti in Destiny 2. Bungie aggiungerà anche un sistema di ricerca di gruppo (LFG) integrato nel 2023 che aiuterà i giocatori a raggrupparsi per le attività. C'è anche un nuovo sistema di elogi in cui i giocatori possono mostrare apprezzamento per gli altri giocatori.

L'Eclissi sarà disponibile dal 28 febbraio e come possiamo vedere i giocatori avranno molti contenuti inediti.