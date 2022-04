Destiny 2 Mobile o un altro gioco? Bungie al lavoro su un motore grafico per smartphone

Sembra che Bungie stia lavorando sodo sul proprio motore di gioco mobile, almeno secondo un nuovo annuncio di lavoro. Questo annuncio cerca un nuovo "Senior Mobile Platforms Engineer". Sembra che la società stia cercando un candidato che possa aiutare a "estendere la tecnologia" su cui i giochi di Bungie "si basano per raggiungere i giocatori su piattaforme mobile iOS e Android".

Il candidato perfetto per questo ruolo sarà "entusiasta di far evolvere il motore di gioco interno di Bungie per supportare le piattaforme mobile" e "risolvere gli interessanti problemi del supporto di dispositivi mobile, inclusi i controller del giocatore, l'interfaccia utente, l'ottimizzazione delle prestazioni e la riduzione delle dimensioni".

L'esperienza necessaria per candidarsi chiede di aver lavorato come ingegnere del software su giochi per dispositivi mobile o applicazioni iOS/Android. Da questo annuncio quindi si può evincere che Bungie stia effettivamente concentrando i suoi sforzi anche sulla creazione di un motore grafico per dispositivi mobile.

Bungie sta cercando di portare Destiny 2 su smartphone? Oppure stanno pensando di creare un nuovo gioco per quei device? Non ci resta che attendere informazioni ufficiali.

Fonte: The Game Post