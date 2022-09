Destiny 2, Bungie a lavoro su una versione mobile?

Una raccolta di brevetti presentati da Bungie rafforzano l’idea secondo cui il team neo-acquisto di Playstation Studiosstia incentrando i suoi sforzi su di una versione mobile di Destiny 2.

I brevetti sono stati presentati ad inizio anno e diventati pubblici in questa settimana, e riguardano lo sviluppo di controller virtuali per device forniti di touch screen.

Nelle immagini vediamo come i controller siano similari a soluzioni già acquisiste da altre compagnie, ovvero pulsanti e levette emulate sul display e attivabili con un tocco. Anche se i brevetti non parlano di alcun titolo in particolare, fanno sperare i fan su di una eventuale versione mobile di Destiny 2.

Qualche mese fa infatti Bungie ha pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca di un Senior Concept Artist per un lavoro dedicato al mondo Android e iOS. Anche se il famoso mmo di Bungie è tranquillamente giocabile già su mobile tramite i vari abbonamenti cloud come Stadia o Game Pass, forse è giunto per Destiny 2 di avere una versione tutta sua su smartphone e tablet.

Restate collegati con Eurogamer per saperne di più.