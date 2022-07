Destiny ha un Gjallarhorn in versione Nerf da non perdere

Bungie ha invitato i giocatori alla celebrazione del Bungie Day, un giorno speciale per tutti i fan di Destiny. I creatori hanno deciso di lanciare nuovi prodotti nel negozio e allo stesso tempo i fan dello studio possono usufruire di sconti fino al 50%.

I giocatori che hanno ottenuto il Gjallarhorn Rocket Launcher completando il Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack possono ora preordinare un'edizione limitata del Gjallarhorn Destiny 2 Launcher da Nerf: il prezzo è di $ 185.

Per chi non lo sapesse il Gjallarhorn era una sorta di all in per i giocatori di Destiny. Se un giocatore lo possedeva, questi era intoccabile. Se non lo si aveva, le persone passavano praticamente le giornate cercando di ottenerlo. Era un lanciarazzi esotico così incredibilmente potente che è diventato il più ricerato per i contenuti di fine gioco.

Il negozio informa che "a causa della natura unica di questo articolo", la disponibilità al di fuori delle regioni di Stati Uniti, Canada, Australia, Unione Europea e Regno Unito "potrebbe essere limitata". Il Gjallarhorn verrà spedito nel corso del 2023 a tutte le persone che lo avranno preordinato.

Fonte: Eurogamer