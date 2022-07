Destroy All Humans! 2 Reprobed in un nuovo trailer incentrato sulla modalità co-op

Il remake del 2020 di Destroy All Humans! è rimasto molto fedele alla versione PS2 del 2005, quindi non sorprende che Black Forest Games si atterrà alla sceneggiatura con il prossimo remake del sequel Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Ciò, ovviamente, significa che porterà tutte le più grandi funzionalità del titolo originale, inclusa la modalità cooperativa.

Il remake del 2020 non aveva alcun supporto multiplayer, perché, ovviamente, il gioco su cui era basato non possedeva questa feature. L'originale Destroy All Humans! 2, tuttavia, includeva il supporto per la modalità co-op, il che significa che anche il remake avrà la stessa modalità.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed consentirà a due giocatori di giocare l'intero gioco in modalità cooperativa a schermo diviso locale, il che significa il doppio del caos in un gioco che è già abbastanza pieno di caos. A tal proposito gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer che potete vedere di seguito.

Vi ricordiamo che Destroy All Humans! 2 Reprobed sarà disponibile dal 30 agosto su PC, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Push Square