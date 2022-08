Detroit Become Human e il ritorno di Leslie Nielsen in un video davvero geniale!

Abbiamo visto Borat per le vie di Night City e Indiana Jones nell'Interregno di Elden Ring ma ora, tocca al grandissimo e compianto Leslie Nielsen, entrare in un videogioco. Il mush-up creato da Eli_handle_b․wav (è il suo nome) su YouTube tra Detroit: Become Human e Una Pallottola Spuntata è la cosa più bella che vedrete oggi.

Rendere esilarante l'ultimo titolo prodotto da Quantic Dream non è cosa da poco, visto che per le vie della città si ride poco, anzi mai. Ma basta mettere il Sergente Debrin per renderlo davvero spassoso. La scelte delle scene da aggiungere al titolo è davvero azzeccata, a cominciare dalla presa di un ostaggio per pareggiare i conti durante una negoziazione.

Anche il Sergente Debrin è un androide e sicuramente più simpatico di Connor. Chissà se David Cage è in grado di scrivere storie dal forte accento comico. Detroit Become Human però, ha subito un'altra trasformazione nel frattempo, divenendo un manga dal titolo Detroit: Become Human Tokyo Stories, in una storia parallela a quella statunitense.