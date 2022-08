Deus Ex ritornerà e “farà quello che non è riuscito a Cyberpunk 2077”

Dopo l’acquisto di alcuni studi di Square Enix da parte di Embracer Group, tutto il focus è stato su cosa sarebbe accaduto a sviluppatori come i Crystal Dynamics ed al franchise Tomb Raider, ma quasi nessuno hapensato a Eidos Montreal. Pronti a rilasciare un nuovo titolo dei Guardiani della Galassiia, su cosa si dovranno concentrare dopo?

Secondo Jeff Grubb, lo studio di sviluppo potrebbe tornare su una delle sue creature primigenie, ovvero Deus Ex. Nonostante sia molto presto per parlarne, Embracer Group si è dichiarata aperta a riassumere Adam Jensen e ha spinto Eidos Montreal a fare quello che “Cyberpunk 2077 non è riuscito a fare” nella sfera degli RPG sci-fi.

"Non sappiamo, davvero, cosa aspettarci da una Crystal Dynamic di proprietà di Embrace, e di Eidos Montreal. È presto, i rumor che ho sentito ... vogliono ritornare su Deus Ex. Vogliono fare ciò che Cyberpunk 2077 non poteva, questa sono le voci che circolano. Voglio dire, vedremo se ciò accade. È così presto, chissà in cosa si trasformerà, ma probabilmente non era nemmeno ... non c'era nemmeno ... La possibilità che questa idea prendesse corpo sotto Square Enix, giusto? "

Ovviamente, tutto questo è solo un rumor quindi va preso come tale, ma sicuramente ha senso il ritorno di Eidos Montreal su questa saga, tuttavia ci sarà molto da attendere in quanto altre voci affermano che l’azienda per ora sta lavorando ad una nuova IP e ci vorrà molto tempo prima che possa tornare nel mondo sci-fi.

