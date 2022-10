Devil May Cry 5 continua la sua corsa e supera quota 6 milioni di copie vendute

A tre anni di distanza, sembra che la popolarità di Devil May Cry 5 non sia ancora tramontata. Secondo Capcom, l'ultimo titolo della serie ha superato i 6 milioni di copie vendute. Per dare un'idea del contesto, DMC 5 ha raggiunto i 5 milioni di copie vendute nell'aprile di quest'anno, il che significa che sono state vendute un milione di copie in più solo negli ultimi sei mesi.

Quando il titolo ha debuttato nel 2019, DMC 5 ha rivitalizzato un franchise che era rimasto nel limbo per alcuni anni. Capcom aveva tentato di prendere una direzione diversa con il reboot di Ninja Theory, DMC: Devil May Cry, nel 2013, con risultati contrastanti. Alla fine DMC 5 avrebbe ignorato il reboot per tornare alla versione originale di Dante, offrendo un gameplay hack-and-slash tra i più acclamati dalla critica negli ultimi anni.

Ora il gioco ha raggiunto i 6 milioni di copie vendute, consolidando ulteriormente il suo status di gioco DMC più venduto fino ad oggi. Capcom ha condiviso la notizia in un breve messaggio su Twitter, ringraziando i fan per il loro supporto.

Data la brevità del tweet di Capcom, non sono chiari i dettagli del traguardo raggiunto, come ad esempio quante copie della Special Edition per current-gen abbiano contribuito al totale complessivo.

#DevilMayCry 5 has sold more than 6 million copies worldwide! Thank you to all the SSStylish fans out there for your support! pic.twitter.com/ztGbsF0fh7 — Devil May Cry (@DevilMayCry) October 19, 2022

Devil May Cry 5 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.