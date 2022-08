Devolver Digital ha in serbo un annuncio per un nuovo gioco questa settimana

Il publisher Devolver Digital ha confermato un "annuncio di un nuovo gioco" per questa settimana. Ironia della sorte, l'annuncio arriverà dopo la conclusione della Gamescom 2022.

L'annuncio di questo nuovo gioco potrebbe provenire da The Beans Team, uno studio con sede a Toronto. Nel luglio 2020 il team ha rivelato di essere al lavoro su una "nuova proprietà intellettuale non annunciata" con Devolver. Un annuncio di lavoro per un Game Programmer indica che si tratterà di un titolo d'azione-avventura in prima persona sviluppato con Unreal Engine 4.

Non si sa molto altro sul progetto, se non che avrà "personaggi ricchi e dinamici" e nemici da combattere, come si legge in un annuncio di lavoro per un AI Programmer.

New game announcement coming this week. — Devolver Digital (@devolverdigital) August 28, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il publisher ha avuto un anno piuttosto impegnativo, con la pubblicazione di Shadow Warrior 3, Trek to Yomi, Weird West, Serious Sam: Tormental e Cult of the Lamb (che ha raggiunto 1 milione di copie in una settimana).

Inoltre, Return to Monkey Island uscirà il 19 settembre su PC e Nintendo Switch, mentre Wizard With a Gun è previsto per quest'anno.

Fonte: Gamingbolt.