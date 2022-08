Diablo 2 e l'impresa straordinaria di un fan! Completata la modalità Hell senza infliggere danni

Fino a pochi mesi fa era puramente una teoria, ma in realtà MacroBioBoi ha fatto un lavoro unico: ha completato Diablo 2 al livello di difficoltà più difficile con molte varianti diverse inventate dalla community.

Nella cosiddetta modalità "Hell" il giocatore non può attaccare in modo ravvicinato, usare incantesimi d'attacco, trappole, assumere mercenari per collaborare o prendere oggetti da altri giocatori. L'unico danno inflitto proveniva da oggetti con una "possibilità di lanciare un incantesimo", ovvero quando un avversario stava attaccando MacroBioBoi, poteva "restituirgli" con un incantesimo automatico.

MacroBioBoi ha trascorso oltre 50 ore sul gioco per poter portare a termine questa sfida, ma vale la pena notare che gioca a Diablo 2 da anni e sta già pensando a nuove sfide. Il giocatore prevede inoltre di giocare a Diablo 4 per affrontare missioni nuove e variegate.

MacroBioBoi come possiamo vedere mostra quanto accuratamente si è prearato mentalmente per questa incredibile sfida: in questo caso ha dovuto ottenere una serie di oggetti grazie ai quali è riuscito a completare l'impresa, trasformando così l'impossibile in possibile!

