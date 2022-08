Diablo 2: Resurrected sta per aggiungere le Zone del Terrore

Diablo 2: Resurrected ha lanciato un periodo di prova pubblico per l'imminente patch 2.5 che vanta una nuovissima caratteristica "sperimentale": le Zone del Terrore.

Oltre a una "serie di correzioni di bug per rispondere ai feedback forniti dalla community", le Zone del terrore vi permetteranno di affrontare mostri di almeno due livelli superiori al vostro per ottenere XP e bottino extra.

"Il viaggio fino al livello 99 è un'esperienza importante per i giocatori e un bel traguardo una volta raggiunto. Si potrebbe considerare un rito di passaggio. Vogliamo offrirti un'alternativa all'abbattere continuamente Baal, Diablo o Nihlathak. Vogliamo anche che il viaggio fino al livello 99 sia accessibile a una popolazione più ampia di giocatori, che sia interessante e, cosa più importante, impegnativo: è qui che entrano in gioco le Zone del Terrore. Prima di addentrarci nei dettagli, tieni in considerazione che puoi scegliere di non partecipare alle Zone del Terrore, se lo desideri".

"Quando si gioca in una partita con le Zone del Terrore attive, ogni ora le armate degli Inferi Fiammeggianti concentreranno la loro potenza demoniaca su delle specifiche zone, terrorizzandole. I mostri in queste zone avranno almeno due livelli in più rispetto al tuo livello attuale o al loro livello originale, fino a un massimo in base alla difficoltà. L'esperienza e gli oggetti ricevuti da un mostro terrorizzante saranno basati su questo nuovo livello. In aggiunta, i mostri terrorizzanti forniranno anche esperienza aggiuntiva".

Il PTR è ora attivo, anche se, come per tutti i server di prova, dovrete aspettarvi alcune stranezze e bug se deciderete di partecipare. Dovrete avere il vostro account Battle.net e utilizzare l'applicazione desktop di Blizzard per partecipare.

Per le patch note complete, compresi i bug e i difetti risolti, potete visitare il sito ufficiale.

"Il nostro team è incredibilmente grato per il vostro continuo supporto e collaborazione", conclude il post. "Non vediamo l'ora di vedervi continuare ad uccidere demoni in Diablo II: Resurrected per molti anni a venire!".

Nel frattempo, lo sviluppatore di Diablo 4 ha recentemente pubblicato un lungo post sul suo blog che descrive il tipo di cose per cui si potrà spendere denaro nel suo prossimo dungeon crawler.

Si tratta dell'ultima rassicurazione da parte di Blizzard su Diablo 4 dopo la controversa monetizzazione del suo recente spin-off free-to-play Diablo Immortal, in cui i giocatori hanno sostenuto che è possibile pagare cifre esorbitanti e diventare più potenti.

Al contrario, Diablo 4 sarà caratterizzato da uno store di cosmetici e da un pass stagionale, "nessuno dei quali prevede opzioni di pagamento per i poteri", ha dichiarato il director di Diablo 4 Kegan Clark.

Fonte: Eurogamer.net.